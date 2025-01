My Big Fat Italian Wedding bei RTLzwei: Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus: Hochzeitsdoku startet im Februar

1 Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo werden bei den Vorbereitungen auf ihre Traumhochzeit in Apulien von RTLzwei begleitet. Foto: RTLzwei/Markus Jenrich/Jenrichfotograf

Der Sendetermin für die Hochzeitsdoku von Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus steht fest: RTLzwei zeigt ab dem 19. Februar in vier Folgen ihren Weg zum Jawort. Nur zwei Tage früher startet "Promis unter Palmen" in Sat.1 - ebenfalls mit Cosimo.











Link kopiert



Cosimo Citiolo (43) und seine Verlobte Nathalie Gaus geben bald Einblicke in ihre Hochzeitsvorbereitungen. RTLzwei kündigt an, dass die vierteilige Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" am Mittwoch, den 19. Februar, zur Primetime startet - auf RTL+ bereits ab dem 12. Februar. Damit ist der ehemalige "DSDS"- und Dschungelcamp-Kandidat gleich in zwei TV-Shows zu sehen: Schon ab dem 17. Februar nimmt er zudem an der Sat.1-Reality "Promis unter Palmen" teil.