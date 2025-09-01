Mutterstadt Stuttgart: Warum der Hip-Hop-Sound aus den Clubs verschwindet

Stuttgart galt als Hip-Hop-Hochburg. Heute ist der Sound aus den Clubs fast verschwunden. DJ 5.Ton von Massive Töne und Chris Warstat von der Schräglage blicken zurück – und nach vorn.
„Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar. Mekka für Rapper, …“ Wer aus Stuttgart kommt und sich ein bisschen für Hip-Hop interessiert, weiß wie’s weiter geht. Es ist das Jahr 1996 als die Massiven Töne ihren Song „Mutterstadt“ und das „Kopfnicker“-Album herausbringen und im Kessel das Hip-Hop-Fieber brodelt. Die Stadt ist in den 90ern das Mekka für Rapper. Und heute?