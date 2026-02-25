In ihrem Soloprogramm "Shesus" rechnet Carolin Kebekus mit Rollenbildern und Doppelmoral ab. Im Interview spricht sie über eine viertägige Geburt, schlaflose Nächte und warum Mütter mehr Egoismus wagen sollten.
Mit der Geburt ihres ersten Kindes hat sich für Carolin Kebekus (45) die Tür zu einem ganz neuen Themenfeld geöffnet: Mutterschaft. In ihrem Solo-Programm "Shesus" (ab 25. Februar in der ARD Mediathek) berichtet sie mit Offenheit, Haltung und Selbstironie über die neue Erfahrung. "Was Krasseres kann man in seinem Leben halt nicht machen", erklärt die Komikerin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news - und spricht über brutale Geburtserfahrungen, angebrachten Größenwahn und unangebrachte Erwartungen.