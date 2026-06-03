Mutterschaft macht stark: Ihre Söhne halfen Shakira nach der Trennung von Gerard Piqué

Die Sängerin Shakira zieht nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Gerard Piqué noch immer keine neue Beziehung in Erwägung. Ihre beiden Söhne gehen vor. Sie erzählt, wie Milan und Sasha ihr nach der Trennung geholfen haben.

Viele Jahre war Shakira (49) mit dem Ex-Fußballprofi Gerard Piqué (39) zusammen, doch das Paar hat sich im Sommer 2022 offiziell getrennt. Die kolumbianische Sängerin spricht jetzt darüber, wie die gemeinsamen Söhne Milan (13) und Sasha (11) ihr damals durch die schwere Zeit nach der Trennung geholfen haben.

"Wenn deine Welt zusammenbricht, musst du aufstehen, die Rechnungen bezahlen, trotzdem das Frühstück zubereiten und deine Kinder zur Schule bringen. Das Leben muss weitergehen", sagt Shakira im Gespräch mit dem US-Magazin "People". "Mutterschaft macht dich stark", erklärt die Sängerin weiter. Als sie Mutter wurde, habe sie das Leben aus einer neuen Perspektive gesehen, "und meine Kinder sind nicht nur das Beste, was mir je passiert ist, sondern ich habe auch jeden Tag so viel von ihnen gelernt", erzählt sie weiter.

Eine Beziehung kommt für Shakira derzeit nicht infrage

Einen neuen Mann wird es voraussichtlich noch für längere Zeit nicht in Shakiras Leben geben. Auf eine mögliche neue Romanze angesprochen, entgegnet die 49-Jährige ebenfalls mit Blick auf ihre Söhne: "Vielleicht, wenn sie älter sind." Derzeit denke sie nur an die Erziehung ihrer Kinder.

Schon im Sommer 2024 hatte Shakira betont, dass eine neue Beziehung für sie erst einmal nicht infrage kommt. Auf die Frage, ob sie vorhabe, sich in Zukunft wieder einen festen romantischen Partner zu suchen, entgegnete die Sängerin dem "Rolling Stone": "Darüber denke ich nicht nach... Welchen Platz habe ich im Moment für einen Mann?" Sie möge zwar nach wie vor Männer, was sie nach einer Reihe negativer Erfahrungen in der Vergangenheit als "Problem" bezeichnete, doch bevor sie erneut in Erwägung ziehen würde, sich in eine feste Beziehung zu stürzen, müsste sie ihre Söhne "sehr darauf vorbereiten". Das "emotionale und psychologische Wohlbefinden" ihrer Kinder besitze Priorität.

Shakira und Piqué hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)", dem offiziellen Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2010, kennengelernt. Sie kamen wenig später zusammen. Ihr erster gemeinsamer Sohn Milan wurde Anfang 2013 geboren, ihr zweiter Sohn Sasha kam Anfang 2015 zur Welt. Das Paar verkündete im Sommer 2022 schließlich seine Trennung.