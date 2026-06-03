Mutterschaft macht stark: Ihre Söhne halfen Shakira nach der Trennung von Gerard Piqué

Die Sängerin Shakira zieht nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Gerard Piqué noch immer keine neue Beziehung in Erwägung. Ihre beiden Söhne gehen vor. Sie erzählt, wie Milan und Sasha ihr nach der Trennung geholfen haben.
Viele Jahre war Shakira (49) mit dem Ex-Fußballprofi Gerard Piqué (39) zusammen, doch das Paar hat sich im Sommer 2022 offiziell getrennt. Die kolumbianische Sängerin spricht jetzt darüber, wie die gemeinsamen Söhne Milan (13) und Sasha (11) ihr damals durch die schwere Zeit nach der Trennung geholfen haben.