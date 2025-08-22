Eine alte, demente Stuttgarterin sollte für 45 Tage ins Gefängnis. Jetzt muss sie stattdessen Coronahilfe zurückzahlen, obwohl die L-Bank keine Erstattung wünscht.
Eine 94-jährige wegen Subventionsbetrug verurteilte Stuttgarterin wird doch nicht die älteste je in einem baden-württembergischen Gefängnis inhaftierte Person. Von den im Frühjahr angedrohten 45 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe will die Staatsanwaltschaft nichts mehr wissen, obwohl lange Zeit weder gemeinnützige Arbeit noch eine Ratenzahlung, um die Strafe zu begleichen, möglich erschienen. Aus heiterem Himmel erhielt Anwalt Wolfgang Linder kürzlich den Hinweis auf einen Pfändungsbeschluss: Die Anklagevertreter halten sich mittlerweile an der Rente der betagten Dame schadlos, und zwar in einem Umfang, der laut Wolfgang Linder die Ausgaben gegenüber den Einnahmen übersteigen lässt, weshalb er – erfolglos – einen Verzicht auf die Pfändung anmahnte.