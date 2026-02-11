Im Fall der entführten Nancy Guthrie, Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie, hat die Polizei in Arizona einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann wurde bei einer Verkehrskontrolle südlich von Tucson in Gewahrsam genommen. Zuvor waren neue Überwachungsbilder eines bewaffneten Täters aufgetaucht.
Mehr als eine Woche nach dem Verschwinden von Nancy Guthrie (84) gibt es im Entführungsfall eine entscheidende Wendung: Die Polizei im US-Bundesstaat Arizona hat am Dienstag einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte das Pima County Sheriff's Department laut dem US-Magazin "People" mit. Nancy ist die Mutter der bekannten US-Moderatorin Savannah Guthrie (54), die die Frühstückssendung "Today" auf dem Sender NBC präsentiert.