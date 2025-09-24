Mutter und zwei Kinder sterben: Unfall in Weil – Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Nach dem Unfall in Esslingen-Weil, bei dem vor einem Jahr eine Mutter und ihre kleinen Söhne starben, wird der Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.
Fast ein Jahr nach dem schweren Unfall in Esslingen-Weil, bei dem eine Mutter und ihre beiden Kinder starben, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart vor dem Amtsgericht Esslingen Anklage gegen den 55-jährigen Autofahrer erhoben. Dem Mann wird fahrlässige Tötung in drei tateinheitlichen Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Der damals 54-Jährige war am späten Nachmittag des 22. Oktobers 2024 mit seinem Audi Q3 auf der Weilstraße in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs.