Mutter und Oma in Böblingen getötet 17-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Von red/dpa/lsw 12. Dezember 2018 - 16:11 Uhr

Ein 17-Jähriger soll seine Mutter und seine Oma getötet haben. Foto: SDMG

Ein 17-Jähriger soll in Böblingen seine Mutter und Oma mit einem Messer getötet haben. Am Mittwoch wurde der junge Mann dem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.

Böblingen - Nach dem Tötungsdelikt an seiner Mutter und Großmutter ist ein 17-Jähriger am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt worden. Der Richter setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl wegen zweifachen Mordes in Vollzug. Der 17-Jährige wurde in Gefängnis gebracht. Das teilte die Polizei mit.

Der mutmaßliche Täter soll in der Nacht auf Dienstag seine 38 Jahre alte Mutter und seine 61-jährige Großmutter mit einem Küchenmesser erstochen haben. Die Tat ereignete sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Böblingen. Der 17-Jährige soll nach der Tat selbst die Polizei verständigt und bereits am Telefon eingeräumt haben, die Frauen umgebracht zu haben. Polizisten fanden die beiden Frauen leblos vor. Ihre Leichen sollen am Donnerstag obduziert werden. Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.