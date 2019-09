1 Ein Glukosegemisch aus einer Kölner Apotheke enthielt einen toxischen Stoff. Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

Bei Ermittlungen wurde ein toxischer Stoff in einem Glukosegemisch gefunden. Eine 28-jährige Frau und ihr neugeborenes Kind waren gestorben, nachdem sie das Gemisch eingenommen hatten.

Köln - Bei den Ermittlungen zu den zwei Todesfällen in Köln ist ein toxischer Stoff in einem Glukosebehältnis festgestellt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine schwangere Frau und ihr Kind waren in der vergangenen Woche nach der Einnahme eines in einer Kölner Apotheke hergestellten Glukosemittels gestorben.