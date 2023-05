1 Schreckliche Tat in Schwieberdingen: Die Polizei ermittelt. Foto: dpa//David Inderlied

In der Gemeinde im Kreis Ludwigsburg soll an Pfingsten eine 56-Jährige erst ihre beiden Kinder und anschließend sich selbst getötet haben. Die Hintergründe sind unklar. In der Gemeinde ist man fassungslos.









Eine grauenvolle Tat erschüttert die 11 000-Einwohner-Gemeinde Schwieberdingen. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitgeteilt hat, soll eine 56-jährige Frau am Pfingstwochenende erst ihre 13-jährige Tochter und ihren 17-jährigen Sohn getötet und danach Suizid begangen haben. Die Kinder wurden laut Polizei zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Wohnung der Familie getötet.