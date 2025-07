1 Emma Bunton und Sohn Beau hatten offensichtlich viel Spaß bei ihrem gemeinsamen Ausflug. Foto: ddp

Spice-Girl-Star Emma Bunton und ihr 17-jähriger Sohn Beau haben gemeinsam das Tennisturnier in Wimbledon besucht - und zeigten sich dabei im weißen Partnerlook.











Link kopiert



Spice-Girls-Star Emma Bunton (49) hat am Donnerstag mit ihrem Sohn Beau das Tennisturnier in Wimbledon besucht - ein seltener gemeinsamer Auftritt des Mutter-Sohn-Duos. Die Sängerin wurde Arm in Arm mit dem 17-Jährigen beim Betreten des Geländes fotografiert.