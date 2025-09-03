Pooths gegen Ochsenknechts: Am 6. September kommt es bei "Schlag den Star" zum ersten Mutter-Sohn-Duell. Verona und Diego Pooth fordern Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht heraus - und beide Teams zeigen schon im Vorfeld, dass sie nicht nur spielen, sondern unbedingt siegen wollen.
"Schlag den Star" meldet sich am 6. September (20:15 Uhr, live auf ProSieben und Joyn) mit einer besonderen Ausgabe zurück. Verona (57) und Diego Pooth (21) treten gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) im ersten Mutter-Sohn-Duell in der Geschichte der Show an. Beide Teams heizen sich bereits im Vorfeld mit Kampfansagen ein.