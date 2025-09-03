Pooths gegen Ochsenknechts: Am 6. September kommt es bei "Schlag den Star" zum ersten Mutter-Sohn-Duell. Verona und Diego Pooth fordern Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht heraus - und beide Teams zeigen schon im Vorfeld, dass sie nicht nur spielen, sondern unbedingt siegen wollen.

"Schlag den Star" meldet sich am 6. September (20:15 Uhr, live auf ProSieben und Joyn) mit einer besonderen Ausgabe zurück. Verona (57) und Diego Pooth (21) treten gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) im ersten Mutter-Sohn-Duell in der Geschichte der Show an. Beide Teams heizen sich bereits im Vorfeld mit Kampfansagen ein.

"Wir zerlegen die Pooths live bei 'Schlag den Star'", verspricht Wilson Gonzalez Ochsenknecht. "Ihr macht Show? Wir schreiben Geschichte", ergänzt Mama Natascha. "Mich zu unterschätzen ist schon der erste Fehler", warnt dagegen Verona Pooth und erklärt: "Ich schlag schon dem Star!" Sohn Diego korrigiert: "Dem Star? Es heißt den Star!"

Erfahrung auf beiden Seiten

Beide Duos bringen bereits reichlich TV-Erfahrung mit - sowohl im Doppelpack als auch alleine. Verona Pooth trat bereits solo bei "Schlag den Star" in den Ring. Am 5. September 2020 setzte sie sich gegen Janine Kunze (51) durch. Zuletzt moderierte sie die Sat.1-Realityshow "Villa der Versuchung". Mit ihrem ältesten Sohn war sie schon in diversen Shows zu Gast. Ohne Hilfe seiner berühmten Mutter holte sich Diego dagegen kürzlich den Sieg in der 18. Staffel von "Let's Dance".

Natascha Ochsenknecht hat bereits bei zahlreichen Realityshows wie Dschungelcamp oder "Promi Big Brother" mitgewirkt. Wilson Gonzalez feierte seinen Durchbruch an der Seite seines Bruders Jimi Blue (33) in der erfolgreichen "Wilde Kerle"-Reihe und steht gemeinsam mit seiner Familie in der Dokusoap "Diese Ochsenknechts" vor der Kamera. Ab dem 16. September gibt es fünf neue Episoden auf Sky und Wow. Aus der Familie Ochsenknecht war bisher nur Uwe Ochsenknecht (69) bei "Schlag den Star" dabei. Er verlor am 19. August 2023 gegen Heiner Lauterbach (72).

Promi-Duell um 100.000 Euro

"Schlag den Star" basiert auf dem erfolgreichen Format "Schlag den Raab" (ab 2006) und ist mittlerweile ein etabliertes Promi-Pendant. Zwei Promis oder Teams treten in bis zu 15 verschiedenen Spielen gegeneinander an und kämpfen um 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel (55) führt durch den Abend, Ron Ringguth (59) kommentiert.