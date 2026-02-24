Mutter seit 24 Tagen verschwunden: Savannah Guthrie erhöht Belohnung auf eine Million Dollar

Seit dem 1. Februar fehlt von Nancy Guthrie jede Spur. Ihre Tochter, TV-Moderatorin Savannah Guthrie, wendet sich in einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit und erhöht die Belohnung für Hinweise auf eine Million Dollar.

US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) hat sich erneut in einem Video an die Öffentlichkeit gewandt - 24 Tage nach dem spurlosen Verschwinden ihrer 84 Jahre alten Mutter Nancy Guthrie. Gemeinsam mit ihren Geschwistern erhöhte die Journalistin die ausgesetzte Belohnung für Hinweise auf eine Million US-Dollar. Zuvor hatte die Summe bei 100.000 Dollar gelegen.

"Reine Agonie" seien die vergangenen Wochen gewesen, sagte die Co-Moderatorin der NBC-Sendung "Today". Die Familie bange, leide und vermisse ihre Mutter zutiefst. Zugleich machte Guthrie deutlich, dass sie sich der Möglichkeit bewusst sei, Nancy nicht mehr lebend wiederzusehen: "Wir wissen auch, dass sie vielleicht schon verloren ist, dass sie vielleicht schon gegangen ist." Falls dies der Fall sei, werde die Familie es akzeptieren. "Aber wir müssen wissen, wo sie ist. Wir brauchen sie zu Hause."

"Wir pusten auf die Glut der Hoffnung"

Neben der erhöhten Belohnung kündigte die Familie eine Spende in Höhe von 500.000 Dollar an das National Center for Missing and Exploited Children an. "Wir wissen, dass wir mit unserem Verlust nicht allein sind", erklärte Guthrie. "Wir hoffen, dass die Aufmerksamkeit, die unserer Mutter und unserer Familie zuteilwurde, sich auf alle Familien erstreckt, denen es so geht wie uns."

Trotz allem halte die Familie an der Hoffnung fest. Ihre Schwester Annie drücke es am besten aus, so Guthrie: "Wir pusten auf die Glut der Hoffnung." Mit einem eindringlichen Appell schloss die Moderatorin ihr Video: "Bitte, wenn Sie diese Nachricht hören, wenn Sie gezögert haben und sich nicht sicher waren - lassen Sie dies Ihr Zeichen sein. Treten Sie vor, sagen Sie, was Sie wissen, und helfen Sie uns, unsere geliebte Mutter nach Hause zu bringen."

FBI findet offenbar wichtiges Beweisstück

Nancy Guthrie wurde zuletzt am Samstagabend, dem 31. Januar, nach einem Abendessen mit der Familie gesehen. Als sie am nächsten Morgen nicht an einem virtuellen Gottesdienst teilnahm, wurde sie als vermisst gemeldet. Der zuständige Sheriff des Pima County, Chris Nanos, geht von einer Entführung aus. Er verwies auf Aufnahmen eines maskierten Eindringlings. Laut "Daily Mail" seien bislang bis zu 50.000 Hinweise eingegangen.

Ein Hoffnungsschimmer für die Ermittlungen: Wie ein FBI-Sprecher dem US-Magazin "People" bestätigte, wurde ein sichergestellter Handschuh gefunden, der offenbar zu den Handschuhen passt, die der bewaffnete Verdächtige auf den Überwachungsaufnahmen vor Nancys Haus trug. Von dem Handschuh konnte ein DNA-Profil gewonnen werden.