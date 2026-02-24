Mutter seit 24 Tagen verschwunden: Savannah Guthrie erhöht Belohnung auf eine Million Dollar

Seit dem 1. Februar fehlt von Nancy Guthrie jede Spur. Ihre Tochter, TV-Moderatorin Savannah Guthrie, wendet sich in einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit und erhöht die Belohnung für Hinweise auf eine Million Dollar.
US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) hat sich erneut in einem Video an die Öffentlichkeit gewandt - 24 Tage nach dem spurlosen Verschwinden ihrer 84 Jahre alten Mutter Nancy Guthrie. Gemeinsam mit ihren Geschwistern erhöhte die Journalistin die ausgesetzte Belohnung für Hinweise auf eine Million US-Dollar. Zuvor hatte die Summe bei 100.000 Dollar gelegen.