Mutter aus Madagaskar: „Die Ausländerbehörde hat gewonnen“ – Mutter und Kleinkind reisen aus

Am 30. April hätte sie ausreisen müssen. Dem ist die Mutter aus Madagaskar nun zuvorgekommen. Ihre Abreise berührt alle im Stuttgarter Weraheim.
Eine Whats App-Nachricht ist das letzte Lebenszeichen. „Danke. Es geht uns gut“ hat Malala Ravalolna (Namen geändert) am Dienstag nach Ostern geschrieben. Mehr nicht. Keinen Ort, keine Details. Wir, das sind die 32-jährige Madagassin und ihr knapp zwei Jahre alter Sohn Kim. Die kurze Nachricht markiert das Ende einer für beide nervenaufreibenden Zeit in Deutschland. Und sie ist der Abbruch aller Beziehungen zu den Menschen, die versucht haben, die Mutter in ihrer verzweifelten Situation zu unterstützen – und ihr letztlich aufgrund der Rechtslage aber nicht helfen konnten. Wie es Malala nun geht und wo sie sich befindet, wissen sie nicht. Sie können nur hoffen, dass es ihr wirklich gut geht.