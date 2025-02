Mutter aus Biberach: Nach der Geburt saß sie im Rollstuhl

Als Journalist unterwegs in Westafrika „Nimmst du mich mit?“ Wenn die Asyldebatte persönlich wird

Egal wo unser Redakteur in Westafrika unterwegs war, für die Menschen war er das potenzielle Ticket in eine bessere Welt. Tobias Peter erzählt von blanker Verzweiflung in einem der ärmsten Länder der Welt. Ein Essay aus unserer Reihe "Lesenswert aus 2023"