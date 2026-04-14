Mutter aus Bad Ditzenbach: Sturzgeburt im Rettungswagen

Auf dem Weg in die Göppinger Klinik hat Sonja Diebold aus Bad Ditzenbach ihr drittes Kind auf die Welt gebracht. In welchem Ort ihr kleiner Sohn geboren wurde, war zunächst unklar.
Am 19. März um 21.20 Uhr platzte die Fruchtblase der hochschwangeren Sonja Diebold aus Bad Ditzenbach. Ihr Mann Matthias Diebold wusste genau, was zu tun ist: sofort einen Krankenwagen rufen. Denn schon die ersten beiden Kinder des Ehepaars hatten es eilig und wollten schnell auf die Welt kommen. Das würde bei Kind Nummer drei sicherlich nicht anders werden – diese Vorahnung des Bad Ditzenbacher Paars sollte sich bewahrheiten.