Leiche am Rheinufer in Jestetten gefunden

1 Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt wurde eine Sonderkommission eingerichtet. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Thomas Bartilla

Im Kreis Waldshut ist ein 31-Jähriger tot am Rheinufer aufgefunden worden. Der Mann wurde mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts.









Passanten haben am Freitagvormittag die Leiche eines 31-Jährigen am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) gefunden. Nach einer Mitteilung vom Sonntag gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist.