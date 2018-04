Mutmaßlicher Vergewaltiger in Stuttgart 39-Jährige lernt Verdächtigen im Internet kennen

Von red/bb 23. April 2018 - 15:27 Uhr

Die Polizei nahm den 37-jährigen Verdächtigen aus Stuttgart an seiner Arbeitsstelle fest. (Symbolfoto) Foto: dpa

Sie hatten sich erst wenige Tage zuvor im Internet kennen gelernt, dann soll ein 37-Jähriger beim ersten Date in seiner Wohnung in Stuttgart-Ost zudringlich geworden sein. Die 39-Jährige zeigte ihn wegen Vergewaltigung an.

Stuttgart-Ost - Die Polizei hat am Montag einen 37 Jahre alten Mann an seinem Arbeitsplatz festgenommen, der am Sonntag in einer Wohnung in Stuttgart-Ost eine 39 Jahre alte Frau vergewaltigt haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich beiden wenige Tage zuvor im Internet kennengelernt. Das erste Treffen fand dann am Sonntagnachmittag in der Wohnung des 37-Jährigen statt. Dort soll der Tatverdächtige plötzlich zudringlich geworden sein.

Nachdem sich die 39-Jährige vehement wehrte, soll der Mann ihr mit der Hand ins Gesicht geschlagen und sie mehrfach an den Haaren gezerrt haben. Dann soll er gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Die Frau erstattete Anzeige. Der 37-Jährige wird einem Haftrichter vorgeführt.