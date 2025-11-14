Traurige Gewissheit nach der Schießerei auf einem College-Campus in Oakland: John Beam, der beliebte Football-Coach aus der Netflix-Serie "Last Chance U", ist seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei gab mittlerweile seinen Tod bekannt. Kurz zuvor wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Die Hoffnungen haben sich zerschlagen: John Beam, legendärer Football-Coach und Star der Netflix-Serie "Last Chance U", ist tot. Einen Tag nach der Schießerei auf dem Campus des Laney College in Oakland erlag der 66-Jährige am Freitag seinen schweren Verletzungen. Das bestätigte die Polizei von Oakland auf einer Pressekonferenz, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet.

Kurz vor der Bekanntgabe von Beams Tod vermeldete die Polizei eine Festnahme. Ein männlicher Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen, die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Lokale Medien identifizierten den Festgenommenen zuvor. Der Mann habe sich häufig auf dem Campus aufgehalten, erklärte der stellvertretende Polizeichef.

"Ein sehr gezielter Vorfall"

Die Ermittler gehen von einem gezielten Angriff aus. "Der Verdächtige war aus einem bestimmten Grund auf dem Campus", sagte der Beamte auf der Pressekonferenz am Freitag. "Dies war ein sehr gezielter Vorfall." Ein Motiv nannte die Polizei bislang nicht. Eine Verbindung zum Opfer scheint zu bestehen: Der Verdächtige spielte Football an der Skyline High School - einer Schule, an der Beam vor seiner Zeit am Laney College aktiv war. Allerdings nicht zu der Zeit, als Beam dort als Trainer tätig war, wie Medienberichte nahelegen.

Der Angriff hatte sich am Donnerstag kurz vor Mittag ereignet. Beam war im Fieldhouse des Colleges, wo sich die Trainingseinrichtungen befinden, durch einen Kopfschuss schwer verletzt worden. Sofort wurde er ins Highland Hospital in Oakland gebracht, wo er in kritischem Zustand behandelt wurde. Doch die Ärzte konnten sein Leben nicht retten.

John Beam galt als Ikone des Bay Area Football. Seit über vier Jahrzehnten prägte er junge Menschen. Seit 2006 arbeitete er als Athletic Director am Laney College, 2012 übernahm er zusätzlich die Funktion des Head Coaches. Seine größte Bekanntheit erlangte Beam 2020 durch die fünfte Staffel der Netflix-Dokumentarserie "Last Chance U". Die Serie des renommierten Dokumentarfilmers Greg Whiteley (56) begleitet Athleten, die versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen, indem sie eine zweite Chance im Football nutzen.