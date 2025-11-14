Traurige Gewissheit nach der Schießerei auf einem College-Campus in Oakland: John Beam, der beliebte Football-Coach aus der Netflix-Serie "Last Chance U", ist seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei gab mittlerweile seinen Tod bekannt. Kurz zuvor wurde ein Verdächtiger festgenommen.
Die Hoffnungen haben sich zerschlagen: John Beam, legendärer Football-Coach und Star der Netflix-Serie "Last Chance U", ist tot. Einen Tag nach der Schießerei auf dem Campus des Laney College in Oakland erlag der 66-Jährige am Freitag seinen schweren Verletzungen. Das bestätigte die Polizei von Oakland auf einer Pressekonferenz, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet.