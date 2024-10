Opfer von Messerangriff an Ettenheimer Schule nicht mehr in Lebensgefahr

1 Mit einem Messer dieser Art griff der 16-Jährige seinen Mitschüler an. Foto: Maier

Der Jugendliche, der am Dienstag von einem Klassenkameraden am August-Ruf-Bildungszentrum Ettenheim lebensgefährlich verletzt worden war, ist wieder in einem stabilen Zustand.











Der Verletzte war im Krankenhaus notoperiert worden, teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Mittlerweile sei er in stabiler Verfassung. Der 16-jährige mutmaßliche Täter werde dagegen am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, heißt es.