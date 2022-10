1 Beim Brand in der Schreinerei war ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

In den vergangenen Monaten brennen eine Schreinerei, Europaletten und eine Papiermülltonne in Stammheim. Die Polizei hat einen 19-jährigen Verdächtigen ermittelt, der nun in ein Gefängnis geschickt wurde.















Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen 19-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, für mehrere Brände in den vergangenen Monaten in Stuttgart-Stammheim verantwortlich zu sein, unter anderem für den Brand einer Schreinerei am 27. September, bei der rund 200.000 Euro Sachschaden entstand.

Wie die Polizei berichtet, waren die Beamten dem jungen Mann bereits wenige Tage nach dem Brand in der Schreinerei in der Straße Am Wammesknopf auf die Schliche gekommen und durchsuchten am 30. September seine Wohnung. Dabei wurde Beweismaterial sichergestellt, der 19-Jährige wurde allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt. Nun führten weitere Ermittlungen zum Verdacht, dass der junge Mann für weitere Brände verantwortlich sein könnte, unter anderem für den Brand einer Papiermülltonne am 17. August in der Straße Auf der Hub sowie den Brand mehrerer Europaletten am 20. August im Bereich der Straße Am Wammesknopf. Bei diesen beiden Bränden war jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zwischenzeitlich erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der den 19-Jährigen in ein Gefängnis schickte.