Eine 15 Jahre alte Jugendliche soll eine 62-jährige Frau am Dienstagabend am Bahnhof Ravensburg erstochen haben. Die 15-Jährige hatte es wohl auf die Handtasche der Frau abgesehen. Nun sucht die Polizei nach der Oberbekleidung der mutmaßlichen Täterin.

Ravensburg - – Eine 15 Jahre alte Jugendliche soll am Dienstagabend eine 62 Jahre alte Frau in Ravensburg erstochen haben, um an ihre Handtasche zu kommen. Das Opfer war am Dienstabend am Bahnhof tot aufgefunden worden (wir berichteten). Die Ermittler waren nach Auswertungen von Videoüberwachungsaufnahmen im Bereich des Bahnhofs und durch den Hinweis eines Jugendsachbearbeiters der Polizei auf die Spur der Verdächtigen gekommen.

Wie die Polizei meldet, kam die 62-Jährige gegen 22.30 Uhr von der Arbeit und war auf dem Weg nach Hause, als die 15-Jährige, die es offenbar auf deren Handtasche abgesehen hatte, die Frau mit einem Messer angegriffen und sie schwer am Hals verletzt haben soll.

Die Polizei sucht nach Kleidungsstücken der Verdächtigen

Obwohl Polizeibeamte versuchten, das Opfer wiederzubeleben, verstarb die 62-Jährige innerhalb kurzer Zeit an ihren schweren Verletzungen. Die Obduktion wurde am Donnerstagmorgen bei der Rechtsmedizin Ulm durchgeführt. Die Tatverdächtige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und hatte erst jüngst eine Haftstrafe unter anderem wegen Raubes verbüßt. Die Jugendliche wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Hilfe. Noch immer fehlt die Oberbekleidung der Tatverdächtigen, die sie zur Tatzeit getragen haben soll. Auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Ravensburg und Löwenplatz Weingarten habe sich die Jugendliche laut Polizei eines dunklen Nike-Kapuzenpullovers mit hellen Streifen an den Ärmeln entledigt. Hinweise zu dem Kleidungsstück nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/701-0 entgegen.