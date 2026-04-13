Der erste große Prozess im Tatkomplex „Frost“ startet mit einer Überraschung. Der mutmaßliche Mordanschlag in Tamm soll nur ein Einschüchterungsversuch gewesen sein.

Im Prozessauftakt zum Vorwurf des versuchten Mordes in Tamm ist es bereits in den ersten 20 Minuten der Verhandlung zu einer Überraschung und zu Wutausbrüchen gekommen. Das Opfer sowie dessen Freunde und Verwandte auf den Zuschauerplätzen im großen Sitzungssaal des Landgerichts Heilbronn beschimpften und beleidigten den Angeklagten lautstark. Der Vorsitzende Richter Martin Liebisch sah sich gezwungen, die Männer zu ermahnen, und forderte sie auf, den Saal zu verlassen, sollten sie nicht zur Ruhe kommen.

Was ist geschehen? Laut Anklageschrift sollen die niederländischen Beschuldigten G. und B. von einem bislang unbekannten Auftraggeber den Auftrag erhalten haben, nach Tamm zu fahren, um dort eine Person zu töten. Die Tat wird inzwischen dem sogenannten „Frost“-Komplex zugerechnet – einer mutmaßlichen Fehde zwischen zwei Sicherheitsunternehmen, in deren Verlauf Mitarbeiter einer Ludwigsburger Firma wiederholt Ziel brutaler Angriffe wurden.

Opfer versteckt sich bei Schwester in Tamm

Am 11. Mai 2025 sollen die Angeklagten G. und B. nahe der niederländischen Grenze ein Fahrzeug angemietet haben, mit dem sie nach Tamm gefahren sein sollen. Das spätere Opfer hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung seiner Schwester in Tamm auf, da es offenbar Angriffe auf seine eigene Wohnanschrift in Stuttgart befürchtete.

Laut Staatsanwaltschaft sollte G. schießen, B. das Fluchtfahrzeug fahren. Doch der erste Tötungsversuch des Opfers, das an dem Abend mit dem Hund Gassi ging, scheiterte aufgrund einer Ladehemmung der Waffe. Am folgenden Abend soll der Angeklagte G. zurückgekehrt sein, dem Opfer aufgelauert und mehrere Schüsse abgegeben haben. Vier Projektile trafen das Opfer, unter anderem im Bereich des Dünndarms, der Harnblase und des Oberschenkels. Infolge der Verletzungen musste dem Opfer ein Unterschenkel amputiert werden. Die Anklage lautet gemeinschaftlicher versuchter Mord.

Nach der Verlesung der Anklage gab der Verteidiger des mutmaßlichen Schützen G. eine Erklärung ab. Demnach räume der Angeklagte den äußeren Sachverhalt ein, bestreite jedoch eine Tötungsabsicht. Ziel sei es lediglich gewesen, das Opfer einzuschüchtern und gezielt in die Beine zu schießen. Sein Mitangeklagter B. habe von der mitgeführten Schusswaffe nichts gewusst und sei daher nach dem gescheiterten ersten Versuch am 11. Mai abgereist. Den zweiten Angriff habe G. demnach allein ausgeführt – ebenfalls ohne Tötungsvorsatz.

Diese Einlassung löste erneute heftige Reaktionen aus: Das als Nebenkläger auftretende Opfer sowie dessen Angehörige reagierten mit lautstarken Beschimpfungen im Gerichtssaal. Ob die Verhandlung fortgeführt wird, ist aktuell noch offen. Mehrere Zeugen, die hätten aussagen sollen, sind bisher nicht aufgetaucht.