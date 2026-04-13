Der erste große Prozess im Tatkomplex „Frost“ startet mit einer Überraschung. Der mutmaßliche Mordanschlag in Tamm soll nur ein Einschüchterungsversuch gewesen sein.
Im Prozessauftakt zum Vorwurf des versuchten Mordes in Tamm ist es bereits in den ersten 20 Minuten der Verhandlung zu einer Überraschung und zu Wutausbrüchen gekommen. Das Opfer sowie dessen Freunde und Verwandte auf den Zuschauerplätzen im großen Sitzungssaal des Landgerichts Heilbronn beschimpften und beleidigten den Angeklagten lautstark. Der Vorsitzende Richter Martin Liebisch sah sich gezwungen, die Männer zu ermahnen, und forderte sie auf, den Saal zu verlassen, sollten sie nicht zur Ruhe kommen.