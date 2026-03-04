Entsetzen, Schuldzuweisungen und neue Sicherheitsregeln: Was hinter dem Rulantica-Fall steckt und welches Urteil gegen den Angeklagten als wahrscheinlich gilt.
Freiburg/Rust - Der Fall sorgte für bundesweites Aufsehen – und auch das Urteil zum Abschluss des Prozesses in Freiburg dürfte Schlagzeilen machen: Nach dem Verschwinden und mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines Mädchens aus dem südbadischen Erlebnisbad Rulantica wird mit einer mehrjährigen Haftstrafe für den geständigen Angeklagten gerechnet. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Landgericht haben sich bereits auf einen Strafrahmen für den 31-Jährigen geeinigt.