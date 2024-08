9 Mehrere Autos und ein Haus waren von dem Feuer in Schönaich schwer beschädigt worden. Foto: Stefanie Schlecht/Stefanie Schlecht

Am vergangenen Mittwoch, 7. August, war in Schönaich (Kreis Böblingen) ein Auto in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf mehrere weitere Fahrzeuge und ein Wohnhaus über. Jetzt ist ein Mann wegen Brandstiftung verhaftet worden.











Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat schon am Donnerstag, 9. August, einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 32-Jährige soll am Mittwoch, 7. August, ein Auto in der Robert-Bosch-Straße in Schönaich (Kreis Böblingen) angezündet haben.