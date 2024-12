Mutmaßlicher Anschlag: Scholz zu Magdeburg: Meine Gedanken sind bei den Opfern

1 Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Feuerwehr sind im Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Foto: Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa

Mehrere Bundespolitiker reagieren mit Bestürzung auf den mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtmarkt in Magdeburg - auch der Bundeskanzler.











Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz hat (SPD) auf den mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg reagiert. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger", schrieb Scholz bei der Plattform X. "Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden."