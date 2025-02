1 Kurz nach der Tat sind die Politiker vor Ort. Foto: Christoph Trost/dpa

«Soll das immer so weitergehen?», fragt Alice Weidel. Sie bekräftigt eine Forderung ihrer Partei.











Berlin/München - Nach dem mutmaßlichen Anschlag eines afghanischen Asylbewerbers in München bekräftigt die AfD ihre Forderung nach einer "Migrationswende" in Deutschland. "Soll das immer so weitergehen? Migrationswende jetzt!", schrieb die Vorsitzende der rechten Partei, Alice Weidel, auf X - und bekundete zugleich den Opfern ihre Anteilnahme.