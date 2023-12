Mutmaßlichen Angriff mit Kettensäge: Prozess gegen Jens Lehmann beginnt

1 Jens Lehmann muss sich vor Gericht verantworten (Archivbild). Foto: IMAGO/Ulrich Wagner/IMAGO/Ulrich Wagner

Am Starnberg See soll der ehemalige Torwart des VfB Stuttgart mit einer Kettensäge eine Garage attackiert haben. Jens Lehmann bestreitet den Vorfall. Nun geht es vor Gericht.











Link kopiert



Rund anderthalb Jahre nach einem mutmaßlichen Angriff mit einer Kettensäge auf eine Garage am Starnberger See steht der frühere Fußball-Nationaltorwart und VfB-Keeper Jens Lehmann vor Gericht. Der Prozess gegen ihn unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung startet am Freitag (10 Uhr) am Amtsgericht Starnberg.