Ein Unterstützer der „Kaiserreichsgruppe“ soll Anschläge geplant haben, die einen bundesweiten Stromausfall auslösen sollten. Nun wurde er angeklagt.
Erst am Donnerstag begann in Stuttgart der Prozess gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Gruppe – nun ist ein weiterer Mann im Zusammenhang mit der sogenannten „Kaiserreichsgruppe“ angeklagt worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mit. Dem Mann aus dem Ortenaukreis wird vorgeworfen, ab Februar 2022 seine Mitwirkung an einem Anschlag zugesagt zu haben. Der Angeklagte soll zudem Objekte für einen möglichen Anschlag in Baden-Württemberg und Bayern ausgekundschaftet haben.