1 Im sozialen Netzwerk will Palmer seit ein paar Tagen eine mutmaßliche Messer-Attacke aufklären, die laut Polizei in Reutlingen, aber gar nicht stattgefunden hat. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Was ist dran an einer Messer-Attacke in Tübingen? Und warum muss sich die Polizei jetzt wehren?











Die Polizei sieht sich nach etlichen Facebook-Posts von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ungerecht behandelt und an den Pranger gestellt. Im sozialen Netzwerk will Palmer seit ein paar Tagen eine mutmaßliche Messer-Attacke aufklären, die laut Polizei in Reutlingen, die für Tübingen zuständig ist, aber gar nicht stattgefunden hat.