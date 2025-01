Mutmaßliche IS-Mitglieder: Bundesanwaltschaft klagt zwei Syrer wegen Festnahmen und Folter für IS an

Bundesanwaltschaft klagt zwei Syrer wegen Festnahmen und Folter für IS an

1 Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe (Symbolbild). Foto: imago images/Nicolaj Zownir

Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat angeklagt. Ihnen werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.











Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien angeklagt. Wie die Ermittler am Donnerstag in Karlsruhe mitteilten, sollen die aus Syrien stammenden Khalil A. und Faiz Al S. seit August 2014 in ihrem Heimatland für den IS tätig gewesen sein. Dabei sollen sie in einer bewaffneten Festnahmeeinheit und in der Religionspolizei tätig gewesen sein, A. soll laut Anklageschrift auch Kämpfer ausgebildet haben.