1 Ein unvorsichtiger Mitarbeiter hat wohl den IT-Ausfall im Landratsamt Ludwigsburg ausgelöst. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Tage lang war das Landratsamt in Ludwigsburg vom Internet abgeschnitten. Der erste Verdacht: ein Hackerangriff. Nun ist der Grund für den Ausfall bekannt geworden.









Der mutmaßliche Cyberangriff auf das Landratsamt in Ludwigsburg war keine gezielte Attacke von Hackern. Das hat der SWR aus dem Innenministerium erfahren. Am 10. Mai waren die System heruntergefahren worden, über zwei Tage lang ging im Landratsamt sowie in mehrere Außenstellen nichts mehr.