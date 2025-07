Mutmaßliche Explosion: Mindestens drei Tote auf Polizeigelände in Los Angeles

Mindestens drei Tote auf Polizeigelände in Los Angeles

1 Mindestens drei Polizisten sollen gestorben sein. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Auf einem Polizeigelände in Los Angeles ist es mutmaßlich zu einer Explosion gekommen, bei der mindestens drei Personen ums Leben gekommen sein sollen.











In der kalifornischen Stadt Los Angeles sind mindestens drei Menschen durch eine mutmaßliche Explosion auf einem Polizeigelände ums Leben gekommen. US-Justizministerin Pam Bondi sprach am Freitag im Onlinedienst X von einem „schrecklichen Vorfall“ mit mindestens drei Toten in dem Ausbildungszentrum der städtischen Polizei. Dabei seien Stellvertreter des Polizeichefs ums Leben gekommen.