Seit einigen Tagen wird die Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Das FBI will die Suche jetzt vorantreiben und lobt eine Belohnung von bis zu 50.000 Dollar für Hinweise aus.

Die Suche nach der Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) geht weiter. Am Sonntag wurde Nancy Guthrie (84) als vermisst gemeldet. Für wichtige Hinweise hat das FBI jetzt eine Belohnung von bis zu 50.000 US-Dollar ausgesetzt. Dabei gehe es konkret um Informationen, "die zur Auffindung von Nancy Guthrie und/oder zur Festnahme und Verurteilung von Personen führen, die an ihrem Verschwinden beteiligt sind", schrieb die Sicherheitsbehörde auf der Plattform X. Zuletzt sei die Vermisste am Samstagabend auf ihrem Anwesen im Stadtteil Catalina Foothills in Tucson, Arizona, gesehen worden.

Blutspuren von Nancy Guthrie an ihrem Haus bestätigt Wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet, kündigte FBI-Agent Heith Janke die Belohnung kurz zuvor bei einer Pressekonferenz an. Sheriff Chris Nanos vom Pima County Sheriff's Department erklärte zudem, die Behörden gingen derzeit davon aus, dass Nancy Guthrie noch lebt. Man wolle, "dass sie nach Hause kommt", betonte er.

Die Ermittler würden in diesem Fall akribisch vorgehen. Jeder Hinweis und "jede Person, die uns in diesem Fall begegnet", werde genauestens überprüft. "Ich würde nicht sagen, dass irgendjemand bereits ausgeschlossen ist", sagte er mit Blick auf mögliche Verdächtige im Rahmen der mutmaßlichen Entführung. Zusätzlich bestätigte Nanos, dass Blutspuren auf den Treppenstufen vor dem Haus von Nancy Guthrie stammen. Das habe ein DNA-Test ergeben.

Das geschah in der Nacht ihres Verschwindens

Die Ermittler gaben außerdem eine detaillierte zeitliche Abfolge der Ereignisse rund um ihr Verschwinden bekannt, wie etwa "NBC News" berichtet. Demnach war Nancy Guthrie am Samstagabend noch bei ihrer Tochter zum Abendessen eingeladen. Um 21:48 Uhr kehrte sie nach Hause zurück.

In der Nacht zum Sonntag registrierten Ermittler dann mehrere auffällige Vorgänge. Gegen 01:47 Uhr fiel die Kamera an der Haustür aus, rund 25 Minuten später konnte die Überwachungssoftware eine Person feststellen. Videomaterial gibt es davon allerdings nicht. Kurz darauf brach die Verbindung zwischen Guthries Herzschrittmacher-App und ihrem Smartphone ab.

Am Sonntagmittag sah ihre Familie nach Guthrie, nachdem sie nicht zu einem Gottesdienst erschienen war. Wenige Minuten später verständigten ihre Angehörigen das Sheriff's Department über den Notruf und meldeten sie als vermisst. Kurz darauf trafen die Beamten ein.

Zwei Fristen in angeblichen Lösegeldschreiben

Zuletzt hatte es Berichte über eine angebliche Lösegeldforderung im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Nancy Guthrie gegeben. Bei der Pressekonferenz erklärte FBI-Agent Heith Janke, dass eines der Schreiben eine Frist bis Donnerstag um 17 Uhr enthält, während eine zweite Frist auf Montag, den 9. Februar, datiert ist. Ob die Schreiben tatsächlich echt sind, prüfen die Behörden derzeit.