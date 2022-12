1 Die Polizei hatte seit August gegen die Männer ermittelt. Foto: dpa/Allyse Pulliam

Ein 23-Jähriger aus Benningen (Kreis Ludwigsburg) und ein 22-Jähriger aus dem Saarland sind der Polizei ins Netz gegangen. Aufgefallen waren sie dank einer Verkehrskontrolle.















Link kopiert

Der Kriminalpolizei ist ein Schlag gegen zwei Drogendealer gelungen: Ein 22- und ein 23-Jähriger wurden bereits am 2. Dezember festgenommen. Ihnen wird die Einfuhr von Betäubungsmitteln und der Handel mit diesen in nicht geringer Menge zur Last gelegt. Der 23-Jährige stammt aus Benningen und war schon im August bei einer Verkehrskontrolle nahe Mannheim aufgefallen, da er unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Da es damals bereits Hinweise auf Drogenhandel gab, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Sein 22-jähriger Mittäter wurde in Homburg festgenommen.

Unsere Empfehlung für Sie Drogen im Kreis Ludwigsburg verladen Wegen 58 Kilogramm Marihuana in Untersuchungshaft Mehrere Männer handeln mit Drogen aus Spanien. Bei der Verladung der Ware in Ludwigsburg werden sie von der Polizei überrascht. Nun wird gegen sie ermittelt.

Im Zuge der Festnahme durchsuchten die Einsatzkräfte auch eine Wohnung sowie zwei von den Tatverdächtigen genutzte Fahrzeuge. 71 Kilogramm Marihuana sowie 15 Kilogramm Haschisch und verschiedene Utensilien wurden hierbei beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat die Haftbefehle beantragt: Die Verdächtigen wurden daher in Justizvollzugsanstalten eingewiesen.