Kiel - Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen in Elmshorn hat Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack klargestellt, dass ein Weihnachtsmarkt laut aktuellem Ermittlungsstand nicht das Ziel war. "Wir haben keine Erkenntnisse, dass es sich um einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt handelt", sagte die CDU-Politikerin in Kiel. "Das will ich ganz deutlich sagen."