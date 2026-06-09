Mutmaßlich zu schnell unterwegs: Unfall auf Flugfeld-Allee – 18-Jährige schwer verletzt

1 Blick von oben auf die Flugfeld-Allee und den Indoor-Freizeitpark Sensapolis (Archivaufnahme). Foto: Thomas Bischof/Archiv

Wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist eine 19-Jährige mit ihrem VW in Böblingen von der Fahrbahn abgekommen. Ihre Beifahrerin wurde schwer verletzt.











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Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin ist am Montag gegen 20.45 Uhr auf der Flugfeld-Allee in Böblingen (Kreis Böblingen) von der Fahrbahn abgekommen. Ihre 18-jährige Beifahrerin erlitt vermutlich schwere Verletzungen. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau auf der Flugfeld-Allee in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee unterwegs. Auf Höhe des Sensapolis-Indoor-Freizeitparks verlor sie mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie zwei Betonelemente neben der Straße, wodurch das Fahrzeug zeitweise den Bodenkontakt verlor.