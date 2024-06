Feuerwehr räumt Schule in Filderstadt – 12 Verletzte in Klinik gebracht

1 Der Vorfall wurde der Feuerwehr um 11.33 Uhr gemeldet (Symbolbild). Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Mehrere Schüler haben am Freitag an einer Schule in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Atemwegsreizung erlitten. Einige von ihnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Zuvor sollen wohl Unbekannte Gas im Gebäude versprüht haben.











Link kopiert



Der Rettungsdienst hat am Freitag in Bonlanden mehrere Schüler mit Atemproblemen ins Krankenhaus gebracht. Wie die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt mitteilt, geht sie davon aus, dass in einer Schule in der Mahlestraße zuvor Reizgas versprüht worden war.