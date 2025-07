Mutmaßlich aus Belarus: Litauen meldet Vorfall mit Flugobjekt

1 Die Informationen werden laut Litauens Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene noch geprüft. (Archivbild) Foto: IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Anna Ross/Avalon

Ein bislang nicht näher identifiziertes Flugobjekt ist auf litauisches Gebiet geraten – mutmaßlich aus Belarus. Die Behörden des baltischen Nato-Landes sind alarmiert.











Im Osten Litauens ist ein mutmaßlich aus Belarus kommendes Flugobjekt in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Mitglieds eingeflogen. Nach Angaben des Nationalen Krisenmanagementzentrums haben mehrere Bürger einen unbemannten Flugkörper gemeldet, die sich in einer Höhe von etwa 200 Metern flog und zuletzt in der Nähe der Hauptstadt Vilnius gesichtet wurde. Daraufhin habe die Polizei alle Kräfte mobilisiert und alle Dienste informiert, sagte ein Behördensprecher der Agentur BNS. Noch sei aber unklar, um was für ein Flugobjekt es sich handelte und ob davon eine Gefahr ausgehe.