Mutmaßlich Anschlag verteitel: Lady Gaga äußert sich nach Konzert-Rekord

1 Lady Gaga am Samstagabend auf der Bühne in Rio de Janeiro. Foto: action press

2,5 Millionen Menschen feiern in Rio de Janeiro ein Konzert von Lady Gaga. Hinter den Kulissen war das Mega-Event allerdings nicht ganz unkompliziert. Die Sängerin soll aber erst nach dem Rekord-Konzert von einem vereitelten Anschlag erfahren haben.











Am Samstagabend verwandelte Lady Gaga (39) die Copacabana in Rio de Janeiro in ein riesiges Open-Air-Konzert. Rund 2,5 Millionen Menschen strömten zu der kostenlosen Performance und verschafften der Musikikone damit nicht nur das größte Konzert ihrer Karriere, sondern auch einen Rekord: Es war das größte Solo-Konzert einer weiblichen Künstlerin in der Musikgeschichte, berichtet "Variety". Doch hinter den Kulissen lief nicht alles ganz reibungslos ab.