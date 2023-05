9 Drei Tage lang kampierten Aktivisten von Fridays for Future im Rahmen des Mut-gegen-Rechts-Festivals auf dem Ludwigsburger Akademiehof, auch eine Food-Sharing-Aktion gab es. Rechts unten: Bunte Buchstaben an einer Leine begrüßten die Besucher und Besucherinnen. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Das Mut-gegen-Rechts-Festival im Herzen auf dem Akademiehof hat in diesem Jahr „Soziale Ungleichheit“ in den Mittelpunkt gestellt – der Klimawandel war ebenso ein Thema wie Obdachlosigkeit.









Ludwigsburg - Die knallroten Westen von Trottwar-Verkäufern springen ins Auge, die italienische Partisanen-Hymne Bella Ciao hüpft ins Ohr und die Sonne strahlt auf den Akademiehof: Das ist der Dreiklang der ersten Eindrücke für so manchen Interessierten, der das Mut-gegen-Rechts-Festival im Herzen Ludwigsburgs besucht. Am Wochenende hatte es die gleichnamige Initiative wieder organisieren können, nachdem es im Sommer 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Eigentlich, so hatte die Mut-gegen-Rechts-Initiative es vorgehabt, sollte das Festival anno 2021 über mehrere Örtlichkeiten in ganz Ludwigsburg verteilt sein – doch das erlaubte die Stadt nicht. Es wurde am Ende der Akademiehof. „Wir sind jedenfalls froh, dass es wieder stattfinden kann“, sagt Daria Schroth, Sprecherin der Initiative.