13 Mustafa Ünal ist für seine offenen Worte bekannt. Foto: Baumann

Nach dem 0:0 der Stuttgarter Kicker gegen den VfR Aalen vor 5830 Zuschauern waren in der Pressekonferenz die Auswechslungen ein Hauptthema. Trainer Mustafa Ünal äußerte sich schlagfertig und pointiert.











Link kopiert



Es heißt ja im Volksmund so schön, dass der Schwabe erst mit 40 Jahren g’scheit, also weise wird. Mustafa Ünal, der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers, feierte am vergangenen Donnerstag seinen 40. Geburtstag. Der gebürtige Schwabe mit den türkischen Wurzeln hatte aber auch davor schon mit durchaus überlegten Antworten zu überzeugen gewusst. Das hat sich auch am Samstag nach dem 0:0 im württembergischen Derby gegen den VfR Aalen nicht geändert. Mit folgenden Fragen wurde Ünal konfrontiert: