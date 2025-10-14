1 Wotan Wilke Möhring in ungewohnter Umgebung: Als Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas?" mit seinem Mitstreiter Bernhard Hoëcker. Foto: NDR/ARD/Morris Mac Matzen

Wotan Wilke Möhring gibt es seit dieser Woche täglich in der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" zu sehen. Bleibt da in Zukunft überhaupt noch ausreichend Zeit für sein "Tatort"-Engagement?











Seit dieser Woche ist der "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring (58) fester Bestandteil der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas??". An der Seite von Moderator Kai Pflaume (58) nimmt der Schauspieler neben Mitstreiter Bernhard Hoëcker (55) als Teamkapitän am Ratepult Platz. Damit ersetzt er Vorgänger Elton (54), der in diesem Jahr seinen Abschied feierte. Immer montags bis freitags um 18 Uhr quizzt Möhring nun im Ersten - flankiert von wiederkehrenden XXL-Ausgaben am Samstagabend zur Primetime. Hat der viel beschäftigte Darsteller da überhaupt noch genügend Zeit für seinen "Tatort"?