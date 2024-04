24 Stunden lang haben Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) am Sonntag (21. April) das Programm auf ProSieben übernommen, nachdem sie die 50. Folge von "Joko und Klaas gegen ProSieben" am 16. April gewonnen hatten. Der Sonntag begann um 0:00 Uhr mit einem Feuerwerk und einem Spaziergang durch das Nachtleben in Berlin und endete mit der Show "Ein sehr gutes Quiz" (ab 20:15 Uhr). Anschließend haben die Entertainer Bilanz gezogen.

Klaas Heufer-Umlauf: "Muss man nicht jeden Tag haben"

"Muss man nicht jeden Tag haben", meinte Heufer-Umlauf gegenüber seinem Arbeitgeber. Für Winterscheidt sei es "ein guter Ritt" gewesen. ProSieben hingegen zeigte sich am Ende des Tages begeistert von dem Spezialprogramm der beiden Moderatoren: "Danke an Joko und Klaas für dieses einmalige TV-Event und danke an alle Zuschauerinnen und Zuschauer fürs Dabeisein im Fernsehen, im Stream und hier online!"

Joko und Klaas machen Berliner Quiz-Kandidatin Carola glücklich

Wie viele Menschen das Spektakel verfolgt haben, zeigte sich unter anderem beim letzten Programmpunkt von Joko und Klaas: Denn für die Primetime-Show "Ein sehr gutes Quiz" starteten die beiden vorab einen Aufruf und luden alle Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die es bis 20 Uhr ins Berliner Studio schafften und über 18 Jahre alt waren, bei der Sendung mitzumachen.

ProSieben veröffentlichte ein Foto von der XXL-Schlange, die sich im Laufe des Tages vor dem Drehort gebildet hatte. Kein Wunder, denn die Moderatoren stellten eine "hohe Gewinnsumme" in Aussicht. Nach 25 Fragerunden sicherte sich Carola den Sieg und ging mit 100.000 Euro mehr nach Hause. Den Moment hielten die Entertainer mit einem Selfie auf Instagram fest: "Herzlichen Glückwunsch, Carola! Perfekter Abschluss für 24 Stunden Joko und Klaas!"

Nach Videos von Dehnübungen und UNO-Pausen zwischendurch war der letzte Post, den die beiden in einer Instagram-Story abgesetzt haben, ein Clip von Jokos legendären roten Designerstiefeln. In diesen stapfte er noch einmal durch das leere, aber mit Konfetti gefüllte Studio. "Over & out!", schrieben die beiden.

Nationalfeiertag für Joko und Klaas?

ProSieben wiederum teilte einen Post mit einer Bitte an Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD). "Hiermit beantrage ich (BroSieben) für den 21.04. einen neuen Nationalfeiertag. Nenn ihn 'Tag der Premium Unterhaltung' oder so. Joko und Klaas ihr habt so geisteskrank abgeliefert. Ich realisiere diesen Tag noch nicht. Hat sich angefühlt wie ein Kindheitstraum. Einfach Maschinen, ich küsse euer und Carolas Herz."