"Er muss die Dinge in den Griff bekommen, sonst bleibt sie nicht bei ihm": Vanessa Trump stellt Tiger Woods angeblich ein Ultimatum. Der Golfer wurde nach einem Autounfall unter mutmaßlichem Einfluss von Drogen oder Medikamenten festgenommen. Nicht zum ersten Mal.

Vanessa Trump (48) zählt Tiger Woods (50) an. Nach seiner Festnahme wegen Fahrens unter mutmaßlichem Einfluss von Drogen soll ihm seine Freundin eine Art Ultimatum gestellt haben. Dies berichtet eine anonyme Quelle gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail". Der Golfstar ist seit März 2025 mit der Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48) liiert, dem Sohn von US-Präsident Donald Trump (79).

"Sie ist überhaupt nicht glücklich. Sie ist sowohl enttäuscht als auch ein bisschen genervt", sagte der mutmaßliche Insider zu "Daily Mail". Die Festnahme sei für Vanessa Trump ein "Warnsignal". Das Model habe ihm gesagt, "dass er das in Ordnung bringen muss und dass sie darauf bestehen wird".

"Er muss die Dinge in den Griff bekommen"

"Er muss die Dinge in den Griff bekommen, sonst bleibt sie nicht bei ihm", gab die Quelle außerdem zu Protokoll. Vanessa Trump sei eine "besorgte Freundin", die "Grenzen setzt und sagt, dass er sich sofort zusammenreißen muss".

Tiger Woods soll derweil sehr "reumütig" sein und seinen Fehler gutmachen wollen. Der Vorfall sei ihm peinlich, "er schämt sich für das alles". Auch Vanessa Trump sei gedemütigt. "Mädel, was zur Hölle", sollen ihre Freunde gesagt haben.

Tiger Woods verweigerte Urintest im Gefängnis

Tiger Woods wurde am Freitag (28. März) im US-Bundesstaat Florida festgenommen. Der ehemalige Weltranglistenerste war in einen Unfall nahe seines Hauses verwickelt, bei dem sich sein Auto überschlug. Polizeibeamte stellten fest, dass Woods mutmaßlich unter dem Einfluss "irgendeiner Art von Medikament oder Droge" stand, wie es in ihrem Bericht hieß.

Woods verbrachte acht Stunden im Martin-County-Gefängnis. Dort bestand er einen Atemalkoholtest - null Promille. Eine Urinprobe verweigerte er jedoch. Die Behörden gehen davon aus, dass er möglicherweise durch Medikamente oder eine andere Substanz beeinträchtigt war. Nach acht Stunden in Gewahrsam durfte er das Gefängnis durch eine Hintertür verlassen.

Nicht der erste Unfall von Tiger Woods

Für den Weltklassesportler ist es nicht das erste Mal, dass er in einen schwerwiegenden Verkehrsunfall verwickelt ist. Im Februar 2021 verunglückte er im Los Angeles County und musste von Feuerwehrleuten aus seinem Fahrzeug befreit werden. Woods erlitt schwere orthopädische Verletzungen am rechten Unterschenkel und musste notoperiert werden. Eine Anklage folgte damals nicht.

2017 wurde Woods in Florida wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Laut dem damaligen Polizeibericht schlief er im Fahrzeug ein und "musste geweckt werden". Noch früher, nämlich im Jahr 2009, ereignete sich ein Crash vor seinem Haus in Florida, der mit einer Geldbuße für unachtsames Fahren endete.