"Er muss die Dinge in den Griff bekommen, sonst bleibt sie nicht bei ihm": Vanessa Trump stellt Tiger Woods angeblich ein Ultimatum. Der Golfer wurde nach einem Autounfall unter mutmaßlichem Einfluss von Drogen oder Medikamenten festgenommen. Nicht zum ersten Mal.
Vanessa Trump (48) zählt Tiger Woods (50) an. Nach seiner Festnahme wegen Fahrens unter mutmaßlichem Einfluss von Drogen soll ihm seine Freundin eine Art Ultimatum gestellt haben. Dies berichtet eine anonyme Quelle gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail". Der Golfstar ist seit März 2025 mit der Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48) liiert, dem Sohn von US-Präsident Donald Trump (79).