Muslime in Stuttgart: Welche Kommentare können Fastende zum Ramadan nicht mehr hören?

„Das kann doch nicht gesund sein“ – solche Kommentare hören viele Fastende im Ramadan. Zwei Musliminnen erzählen, was sie nicht mehr hören können, und was hinter dem Fasten steckt.
Der Fastenmonat Ramadan ist vorbei, am 20. März feiern Muslime auf der ganzen Welt das Zuckerfest. Diese besondere Zeit ist aber nicht nur von schönen Erinnerungen geprägt. Viele Fastende müssen sich immer wieder den gleichen Fragen und Kommentaren stellen. Wir haben mit der Grundschullehrerin Gamze Güngör und der Religionspädagogin Gökçen Sara Tamer-Uzun darüber gesprochen, was Muslime nicht mehr hören können.