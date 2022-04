Muslime in Stuttgart

1 Fastenbrechen im Restaurant Piri Reis Foto: Lichtgut//Ferdinando Iannone

Mit der Einladung zum gemeinsamen Mahl im Ramadan hat die islamische Gemeinschaft Milli Görüs nach der zweijährigen Pandemiepause auf der Waldebene Ost die Rückkehr zur Normalität gefeiert.















Tausende von Lichtern verwandeln das Haus auf der Waldebene Ost in die glitzernde Verheißung auf eine lang entbehrte und sehnlichst erwartete festliche Zusammenkunft im Zeichen religiöser Pflichten: Für die Muslime in aller Welt ist am 2. April der Fastenmonat Ramadan angebrochen, der bis zum 1. Mai dauert.

Zum Iftar, dem gemeinsamen Mahl und Fastenbrechen, das mehr bedeutet als das Stillen von Hunger und Durst nach Sonnenuntergang, hat die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs, Regionalverband Baden-Württemberg (IGMG), 75 Gäste, darunter die türkische Vizekonsulin Gamze Kaderoglu und den Generalkonsul Berhan Muhic von Bosnien-Herzegowina, in das Restaurant Piri Reis des Vereins SV Özvatan eingeladen.

Konzentration auf religiöse Pflichten

„Der Ramadan, der neunte Monat des islamischen Mondkalenders, stellt für alle Muslime den Höhepunkt des Jahres dar, sowohl in spiritueller als auch in kultureller Hinsicht“, erläutert Aydin Güran, der stellvertretende IGMG-Landesvorsitzende, die Bedeutung. Es sei der Monat der Barmherzigkeit und Vergebung, in dem Muslime durch Verzicht die eigenen Bedürfnisse zurückstellen, sich auf religiöse Pflichten konzentrieren und beim Fastenmahl das Wiedersehen mit Freunden und Partnern aus allen Bereichen der Gesellschaft zelebrieren.

Dass die Pandemie diese Zusammenkünfte und auch das religiöse Leben in der Moschee mit Rücksicht auf die Gesundheit und aus Solidarität zwei Jahre lang vereitelt hat, sei als sehr schmerzlich empfunden worden: „Die fehlenden sozialen und familiären Kontakte haben sehr viele Muslime belastet“, berichtete IGMG-Sprecher Kerem Erdogan. „Vor allem alte Menschen drohten zu vereinsamen“, ergänzte Burhan Kesisci, Vorsitzender des Islamrats. Wie Balsam für muslimische Seelen in dieser Zeit der Isolation habe die Genehmigung der Stadt zum Ausrufen des Adhans (Gebetsruf) im Freien gewirkt, dankte Erdogan der Stadt für „dieses Zeichen der Wertschätzung“.

Die Sorge gilt auch hier ukrainischen Flüchtlingen

Mit Projekten wie „Helfe Deinem Nachbarn“ oder Zeichen des Dankes an kommunale Einrichtungen habe man der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen. Nun gelte die Sorge den Flüchtlingen aus der Ukraine, darunter auch Menschen moslemischen Glaubens, die von der Gemeinde in Wangen unterstützt und mit halalkonformen Speisen versorgt würden.

Insha Allah: Die Anrufung Allahs, Suren aus dem Koran und Gebete, vorgetragen von Imam Sadik Mermer, gehören ebenso zum Iftar wie Geselligkeit, Gedankenaustausch und die Besinnung auf das, was die Gemeinschaft bewegt und erörtert werden muss. Mit der Selbstverständlichkeit lang geübter Rituale und bewahrter Traditionen.

15 Stunden fasten – wie hält man das aus?

Es ist 20.09 Uhr, die Sonne ist untergegangen, das erste Gericht, eine Linsensuppe, wird aufgetragen. Die Zeitvorgaben des Ramadan sind jedem gläubigen Muslim präsent. Der spezielle Kalender fehlt in keiner Wohnung, dazu liefert heute die App im Smartphone präzise Daten. Das Fasten, der Verzicht auf Essen und Trinken, beginnt mit der Morgendämmerung und endet mit Sonnenuntergang. Seit 5.21 Uhr haben die muslimischen Gäste an diesem Tag weder gegessen noch getrunken. Das sind 15 Stunden, wie hält man das aus? „Die ersten Tage sind hart“, räumt Tischnachbar Izet Cetinkaya ein. „Aber dann ist es leichter, als man denkt“, ergänzt Abdulhadir Tezcan. Auch dank einem Frühstück noch vor der Morgendämmerung. Und der Kraft des Glaubens.