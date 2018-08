Moscheen im Südwesten Die Suche nach dem Islam im Land

Von Michael Weißenborn 20. August 2018 - 16:07 Uhr

Mehr als 500 islamische Gebetshäuser gibt es im Land. Die gr0ße Mehrheit gehört zu umstrittenen Islamverbänden.





Stuttgart - Der Redefluss Abdel-Hakim Ourghis stockt, als er von den Drohungen erzählt: „Die haben mir gesagt: Wir wissen, wo deine Familie in Algerien lebt.“ Wenn er sein Projekt mit der Reform-Moschee in Freiburg weiter verfolge, „dann werden wir auf dich warten“, hieß es in einer anonymen Facebook-Botschaft an den Islamwissenschaftler der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Der kahlköpfige 50-Jährige Deutsch-Algerier mit dem unüberhörbar französisch-weichen S ist eine wichtige Stimme für einen liberalen Islam in Deutschland. Er ist Vorkämpfer der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Die wurde im vergangenen Sommer gegründet. Männer und Frauen beten dort gemeinsam, Frauen predigen, Homosexuelle sind willkommen.