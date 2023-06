Das Opferfest ist das höchste Fest des Islam. Auch in Stuttgart begehen Muslime und Musliminnen den Feiertag „Eid al Adha“. In Bad Cannstatt legte eine Veranstaltung den Verkehr lahm.

Eine Veranstaltung zum Opferfest hat ein Verkehrschaos in Bad Cannstatt ausgelöst. Viele muslimische Menschen feierten am Mittwoch auch in Stuttgart im Kreis ihrer Familien zusammen und begingen gemeinsam den wichtigsten islamischen Feiertag „Eid al Adha“.

Auf einem Sportplatz in Bad Canntatt versammelten sich Hunderte Gläubige – das blieb nicht ohne Folgen für den Verkehr. Bereits gegen 7.35 Uhr in der Frühe seien die Menschen zu der Veranstaltung an der Hofener Straße angereist, schilderte eine Sprecherin der Polizei.

Gläubige verursachen Verkehrs-Chaos

Nach und nach habe der Besucherstrom zugenommen – und immer mehr Gläubige kamen mit Autos an, die sie auf den umliegenden Straßen parkten. Schließlich habe sich an der Kreuzung Hofener Straße / Gnesener Straße ein langer Stau gebildet. „Das hat leider für ein Verkehrs-Chaos gesorgt“, sagte die Polizeisprecherin. Gegen 9 Uhr hat sich die Lage auf den Straßen in Bad Cannstatt wieder beruhigt. Auch sonst berichten die Beamten von einem friedvollen Fest ohne Zwischenfälle oder Ordnungsstörungen.

Das höchste Fest des Islam dauert vier Tage

Das Opferfest ist das höchste Fest des Islam und dauert vier Tage. Viele Muslime auf der ganzen Welt schlachten dazu ein Opfertier. Das Ritual erinnert an das in Koran und Bibel erwähnte Opfer Ibrahims (Abrahams), der bereit war, auf Geheiß Gottes seinen Sohn zu opfern. Die Muslime feiern, dass Gott dieses Opfer nur als Glaubensprüfung auferlegte und den Sohn schließlich in seiner Barmherzigkeit rettete.