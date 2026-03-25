Musktheater: Phantom der Oper kehrt zurück nach Deutschland

1 Nach zehn Jahren kehrt das Musical "Das Phantom der Oper" auf eine deutsche Bühne zurück. Foto: ATG Entertainment/dpa

Vor 40 Jahren hatte in London «Das Phantom der Oper» Premiere, seitdem wurde es von 160 Millionen Besuchern gesehen. Jetzt kehrt das Musical auf eine deutsche Bühne zurück.











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Köln - Der Musical-Klassiker "Das Phantom der Oper" kehrt nach mehr als zehn Jahren Deutschland zurück. Ab Herbst ist es im Kölner Musical Dome zu sehen, Premiere ist am 15. November. Es solle dort nach derzeitiger Planung bis Anfang 2028 aufgeführt werden, möglicherweise auch länger, sagte eine Sprecherin von ATG Entertainment.